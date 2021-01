Schotten zijn het vaakst dronken: zo vaak kijkt de Nederlander te diep in het glaasje

Geen volk wordt zo vaak dronken als de Schotten, de Engelsen volgen vlak daarna. De top 3 dronkenlappen wordt compleet gemaakt door de Australiërs.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Global Drug Survey dat het middelengebruik in de westerse wereld onder de loep neemt. De Schotten zeggen het afgelopen jaar gemiddeld zo’n 34 keer dronken te zijn geweest. De Engelsen zitten daar dicht tegen aan en de Australiërs keken gemiddeld 32 keer te diep in het glaasje.

Het is meer dan twee keer zoveel als andere Europese landen, waaronder Spanje, Portugal, Italië, Duitsland en Griekenland. De Belgen en de Nederlanders zitten daar weer iets boven. Onze zuiderburen drinken zo’n 22 keer per jaar meer dan goed voor hen is. En Nederlanders zitten nog onder het gemiddelde met 18 dronkenschappen in de afgelopen 12 maanden.

Mensen blijken opvallend vaak spijt te hebben van hun bacchanalen. Vrouwen zeggen 40 procent van de keren liever minder te hebben gedronken, voor mannen is dat 30 procent. De reden van hun spijt? De kater de volgende dag.