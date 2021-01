Artsen waarschuwen: pas op met het Modernavaccin als je fillers hebt

Wie net fillers heeft laten zetten, kan last krijgen van een allergische reactie bij inenting met het coronavaccin van Moderna. Daarvoor waarschuwen cosmetisch artsen.

In de VS zijn er drie meldingen van mensen met fillers, die na hun vaccinatie last kregen van extra dikke en rode lippen. Een groep van zes Nederlandse cosmetisch artsen, plastisch chirurgen en dermatologen, zegt nu dat je het zetten van fillers beter een paar weken kunt uitstellen als je het Modernavaccin krijgt.

De allergische reactie kan ontstaan, omdat het immuunsysteem actiever wordt door de vaccinatie. Het reageert vervolgens ook op het lichaamsvreemde materiaal van de filler.

Tom Decates, cosmetisch arts en onderzoeker bij het Erasmus MC: “Wij adviseren daarom nu om geen fillerbehandeling uit te voeren in een periode van twee weken voor tot twee weken na het zetten van het Modernavaccin.”