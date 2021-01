Drie nieuwe symptomen die kunnen wijzen op coronabesmetting

Nu COVID een jaar onder ons is weten we steeds meer over de symptomen die vooraf gaan aan een positieve test. Aan de bestaande symptomen voegt een Spaanse studie over ex-patienten er drie toe.

Eén op de vier patiënten vertelde dat hij of zij veranderingen aan de tong had opgemerkt. Het ging om zwelling, een branderig gevoel en het verschijnen van vlekken. Die zogenaamde ‘Covidtong’ zou vaak gekoppeld zijn aan smaakverlies.

Bijna de helft van de patiënten met een milde tot matige vorm van Covid-19 die over een periode van twee weken werden opgenomen in het veldziekenhuis had letsels op de huid en slijmvliezen”

Vier patiënten op de tien maakten ook gewag van een branderig gevoel en roodheid op de handpalmen en de voetzolen. In sommige gevallen werd dat gevolgd door het verschijnen van kleine vlekjes en afschilfering.

De belangrijkste symptomen die kunnen wijzen op het coronavirus, blijven hoge koorts, spierpijn, hoofdpijn, kortademigheid, hoesten en keelpijn.