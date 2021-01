Het maakt niet zoveel uit hoe effectief een vaccin precies is

Misschien voelde je wat teleurstelling toen Janssen Vaccines uit Leiden aankondigde dat hun vaccin slechts voor 66 procent effectief is. Maar dat hoeft niet erg te zijn. Wat ze toevoegden aan die boodschap is veel belangrijker: niemand werd nog erg ziek na vaccinatie.

Een iets minder effectief vaccin, zoals dat van Janssen kan dus net zo goed de druk op de zorg verminderen. Bovendien gaat het uiteindelijk om groepsimmuniteit. Als maar genoeg mensen zijn ingeënt kan de verspreiding van het virus worden gestopt. Het hangt van de besmettelijkheid van een virus af hoe hoog die vaccinatiegraad moet zijn. Bij een heel besmettelijke ziekte als de mazelen is dat 95 procent. Voor Covid-19 is 60 procent voldoende, is de schatting.

Het gaat daarnaast om de beschikbaarheid van een vaccin. Je kunt wel 95 procent effectiviteit hebben, maar als er twee doses nodig zijn en een bewaartemperatuur van -70 graden is vereist, terwijl er ook nog eens maar weinig doses geproduceerd worden dan kun je beter een minder effectief vaccin hebben dat in de koelkast kan en waarvan één prik volstaat.

Met andere woorden: dat Leidse vaccin is lang zo slecht nog niet.