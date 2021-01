Nieuwe onderzoek: coronavirus leert het vaccin te weerstaan

Nieuwe gegevens tonen aan dat de ergste vrees werkelijkheid wordt. Het virus leert en twee COVID-19-vaccins veel minder effectief in Zuid-Afrika dan op andere plaatsen waar ze zijn getest. Het lijkt er ernstig op dat het coronavirus snel manieren vindt om te ontsnappen aan zelfs de beste vaccins.

Het Amerikaanse bedrijf Novavax meldde deze week dat, hoewel zijn vaccin bijna 90% effectief was in klinische onderzoeken die in Groot-Brittannië werden uitgevoerd, het cijfer in Zuid-Afrika daalde tot 49% – en dat bijna alle infecties die het bedrijf in Zuid-Afrika analyseerde, de B.1.351 betroffen. Dat is variant die daar eind vorig jaar opdook en zich heeft verspreid naar de Verenigde Staten en minstens 30 andere landen.

Johnson & Johnson maakte vrijdag bekend dat zijn nieuwe injectie 72% effectief was tegen het voorkomen covid in de Verenigde Staten, vergeleken met 66% in Latijns-Amerika en 57% in Zuid-Afrika.

“Vanuit een evolutionair biologisch perspectief was dit geheel te verwachten. Zo werkt het meestal”, zegt Dr. Michael Mina, een epidemioloog van Harvard tegen de Los Angeles Times. “Maar het voelt nooit goed om gelijk te krijgen met zoiets engs.”