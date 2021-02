Wetenschappers: ‘Britse variant opnieuw gemuteerd’

De Britse variant van het coronavirus lijkt opnieuw gemuteerd te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Wetenschappers spreken van ‘zorgwekkende genetische veranderingen’, schrijft BBC News.

Tests van enkele samples tonen een mutatie, die E484K wordt genoemd en die ook al is waargenomen in de Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Het is deze genetische aanpassing, die de wetenschappers zorgen baart. Mogelijk heeft de adaptatie gevolgen voor de effectiviteit van de vaccins, maar op dit moment zouden ze nog prima werken, zeggen experts.

Dr. Julian Tang, virusexpert aan de University of Leicester, omschrijft de mutatie als een ‘zorgwekkende ontwikkeling, maar niet geheel onverwacht’. Hij zegt dat het belangrijk is dat mensen zich aan de coronamaatregelen houden om het aantal besmettingen verder naar beneden te krijgen, zodat het virus minder kans krijgt om nog verder te muteren. “Anders verspreidt het virus niet alleen verder, maar kan het zich ook ontwikkelen.” Tang waarschuwt voor een ‘smeltkroes’ van verschillende varianten.

Positief is dat de virusvarianten steeds op dezelfde manier muteren en niet steeds verder van elkaar gaan afwijken. Professor Ravi Gupta van de University of Cambridge zegt: “Dit is een signaal dat het virus een aantal favoriete routes heeft en we kunnen eraan werken om die te blokkeren met een vaccin.”