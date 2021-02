Ischgl 2.0? Tirol heeft nu zijn eigen mutant

Ongeveer een jaar nadat het Tiroolse Ischgl half Europa besmette, is er een coronamutatie opgedoken in Tirol. Volgens deskundigen is het een variant op de Zuid-Afrikaanse mutant. De overheid van Tirol probeert de mutant te verzwijgen, want nog steeds gaan toeristen boven alles en is negatieve publiciteit niet welkom

Virologen roepen op om Tirol af te sluiten. Tirol vindt echter dat de liften open moeten blijven. De viroloog Dorothee von Laer van de Medische Universiteit van Innsbruck slaat alarm. Ze waarschuwt voor een tweede Ischgl. De adviseur van de Oostenrijkse federale regering beschuldigt de Tiroolse deelstaatregering van het onder de pet houden van de gevaarlijke mutant. “We hebben een enorm probleem met deze variant. Maar ik zie geen enkele politieke actie in Tirol ”, zegt de arts in een interview met het dagblad“ Kurier ”. Von Laer roept op tot onmiddellijke en vooral snelle maatregelen tot en met het afzetten van de hele regio – voor minimaal een week om een ​​overzicht te krijgen van de situatie.

“Blijkbaar is binnen de Zuid-Afrikaanse variant een type virus ontstaan met extra mutaties”, zegt von Laer. “Het kan puur toeval zijn dat dit virus deze mutaties heeft, maar het kan ook zijn dat het een biologische betekenis heeft.”

Dit betekent dat de Tiroolse variant gevaarlijk kan zijn.