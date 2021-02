Mensen met extreem overgewicht krijgen voorrang bij vaccinatie

Mensen met morbide obesitas krijgen voorrang bij de vaccinaties. Huisartsen kunnen maandag de prikken voor deze doelgroep al gaan bestellen. Dat meldt het AD.

Het gaat volgens cijfers van het CBS om zo’n 100.000 Nederlanders, die een BMI hebben van 40 of hoger. Per provincie mogen deze extreem zwaarlijvigen het eerst naar de huisarts voor een prik met het AstraZeneca-vaccin. Wegens beperkte beschikbaarheid gaat de inenting per provincie: Zeeland begint, daarna Noord-Brabant en Limburg.

Het is nog lastig om het juiste aantal doses te bestellen. De Osse huisarts Geert-Jan van Holten reageert tegen de nieuwssite: “Op leeftijd en ziektebeeld kunnen we selecteren, maar we hebben als huisartsen lang niet alle patiënten met een BMI van boven de 40 in beeld. Mogelijk mist een groep daardoor de boot, omdat ze geen uitnodiging krijgen. Ik roep die mensen op om zichzelf te melden bij hun huisarts.”

Al langer is bekend dat mensen met overgewicht bovengemiddeld vaak ernstig ziek worden na een coronabesmetting. Driekwart van de coronapatiënten op de ic is te zwaar.