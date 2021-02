Waarom je nu nog meer moet letten op de luchtvochtigheid in huis

Het coronavirus gedijt extra goed in droge lucht. En laat het door de centrale verwarming nu juist kurkdroog worden in huis. Zorg er dus voor dat je de luchtvochtigheid in je woonkamer omhoog brengt. En niet alleen vanwege het virus, het is ook beter voor je gezondheid.

Juist nu het kwik hier en daar tot Siberische temperaturen zakt, moet je het in huis vochtig houden. Door de kou draaien we de kachel nog een paar standjes hoger en wordt het nog droger binnen. Een gemiddeld virusje is er dol op. Ann-Marie Morel, pneumoloog en allergoloog legt uit in Het Laatste Nieuws: “Het griepvirus bijvoorbeeld, verspreidt zich door kleine druppeltjes in uitgeademde lucht. Bij vochtige lucht nemen die druppeltjes water op, waardoor ze sneller dalen. Bij drogere lucht verdampen ze, waardoor ze verder kunnen verspreid worden. Het is dus zeer aannemelijk dat dit ook voor andere virussen het geval is, zoals het coronavirus.” Het is waarschijnlijk ook de reden waarom we in de winter vaker ziek of verkouden zijn.

De luchtvochtigheid is idealiter tussen de 40 en 60 procent. Met een eenvoudige hygrometer kun je dat opmeten. Maar ook je lichaam kan signalen afgeven dat de lucht in huis te droog is. Morel: “Bij droge lucht is het mogelijk dat je meubilair barsten begint te vertonen. Bovendien zijn er lichamelijke signalen van te droge lucht, zoals hoofdpijn, geïrriteerde ogen, last van de luchtwegen, een droge huid en een verminderde weerstand. Heb je hier last van, dan controleer je maar beter de luchtvochtigheid in je woning of op je werkplek.”

De lucht bevochtigen kan met planten in huis, bakjes water op de verwarming of met een luchtbevochtiger.