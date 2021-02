Goed nieuws uit Israel: pandemie verdwijnt door vaccin

Eerst zien en dan geloven: al sinds meer dan een jaar gaan we er van uit dat we ons leven weer terugkrijgen als de meeste van ons zijn gevaccinneerd. In Israel, het land dat het verst is met vaccineren en intussen 40 procent van de bevolking de prik heeft gegeven, blijkt het helemaal waar.

Israel is begonnen met het vaccineren van de inwoners boven de 60. En vanaf het begin gingen de besmettingscijfers in die leeftijdsgroep spectaculair omlaag, terwijl het aantal besmette mensen onder de 70 bleef stijgen

Het Pfizer-vaccin blijkt ook bijna foutloos te werken. Uit onderzoek blijkt dat minder dan 0,1 procent van de tweemaal gevaccineerden toch nog ziek wordt.