“Mensen met een bril raken tot drie keer minder vaak besmet met coronavirus”

Een bril lijkt enigszins te beschermen tegen corona. Volgens Indiase wetenschappers zitten brildragers veel minder aan hun ogen waardoor ze tot drie keer minder kans hebben om besmet te raken met het coronavirus.

“Een persoon heeft de gewoonte om zijn eigen gezicht gemiddeld 23 keer per uur aan te raken. In de ogen wrijven gebeurt zo’n drie keer per uur”, klinkt het in de studie, waarover The Independent schrijft.

Volgens de wetenschappers hebben mensen, die minstens acht uur per dag een bril dragen, twee tot drie keer minder kans om corona op te lopen. “Even in de ogen wrijven met besmette handen kan volstaan om besmet te raken met Covid-19”, aldus de onderzoekers.

De studie moet nog een peer review krijgen, maar een tijd geleden adviseerden oogartsen ook al om een bril te dragen in plaats van contactlenzen, zodat mensen minder aan hun ogen zouden zitten.