Pfizer-vaccin mogelijk veel minder effectief bij mensen met obesitas

Het Pfizer/BioNTech-vaccin is mogelijk minder effectief bij mensen met obesitas. Dat blijkt uit een Italiaanse studie.

De onderzoekers ontdekten dat zorgmedewerkers met ernstig overgewicht maar ongeveer de helft van het aantal antilichamen produceerden na een tweede dosis van het vaccin vergeleken met gezonde mensen. Het betrof een kleine studie, maar het betekent mogelijk dat mensen met obesitas een extra dosis nodig hebben om te zorgen dat ze echt beschermd zijn tegen Covid-19.

Juist omdat obesitas (een BMI van boven de 30) de kans met bijna 50 procent vergroot om te overlijden aan het coronavirus, is het belangrijk dat het vaccin goed werkt. De bevindingen zijn eigenlijk niet eens zo heel verrassend: het griepvaccin is ook maar half zo effectief bij mensen met obesitas. De nieuwe studie, die nog een peer review moet krijgen, komt met het eerste bewijs dat de coronavaccins aan hetzelfde euvel lijden.

“We wisten al dat een hoog BMI een enorme voorspeller is van een slechte immuunreactie op vaccins, dus deze paper is heel interessant, ook al is de dataset klein,” zegt immunologieprofessor Danny Altmann van Imperial College London tegen The Guardian. “Het bevestigt dat een gevaccineerde bevolking geen synoniem is voor een immune bevolking, zeker niet in een land met hoge obesitascijfers.”