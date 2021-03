Sluipmoordenaar darmkanker: “Ziekte treft steeds meer dertigers en veertigers”

Jaarlijks krijgen meer dan 12.000 mensen de diagnose darmkanker, schrijft het KWF. “Minstens de helft daarvan zouden we kunnen voorkomen”, zegt de Vlaamse maag- en darmspecialist Luc Colemont tegen Het Laatste Nieuws in deze internationale actiemaand tegen dikke darmkanker.

Sluipmoordenaar

Colemont, die ook de stichting Stop Darmkanker oprichtte, legt uit: “Darmkanker is een kwaadaardig gezwel aan de binnenkant van – bijna altijd – de dikke darm. Dat kwaadaardig gezwel ontstaat altijd uit een goedaardig gezwel, wat men ook een poliep noemt. De evolutie van een goedaardig gezwel naar een kwaadaardig gezwel duurt 8 à 10 jaar. Het is geen kwestie van een paar weken of maanden. Darmkanker is echt een sluipmoordenaar die er jaren over doet om velen te treffen. Liefst 1 op de 20 Belgen krijgt er namelijk mee te maken in hun leven. Maar weet dat poliepen, goedaardige gezwellen dus, makkelijk verwijderd kunnen worden zodat er geen kans is dat deze zich door de jaren heen ontwikkelen tot darmkanker.”

Bevolkingsonderzoek

Zelf kun je een goedaardig gezwel bijna niet ontdekken. “Tenzij je de test doet”, zegt Colemont. “Daarom is deelnemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker voor mensen vanaf 50 jaar tot en met 74 jaar zo belangrijk. Het bespaart je veel leed én het redt levens. Het bevolkingsonderzoek is gratis voor die leeftijdscategorie. Al zou ik liever hebben dat ze dit vanaf de leeftijd van 45 jaar aanbieden, net zoals in Amerika wordt aangeraden. Uit de meest recente cijfers blijkt namelijk dat 1 op de 6 darmkankerpatiënten jonger dan 50 jaar is: steeds meer dertigers en veertigers krijgen ermee te maken. Het is een hardnekkige fabel dat alleen ‘oude’ mensen darmkanker krijgen. Anderzijds stellen we ook vast dat 1 op de 5 patiënten ouder is dan 74 jaar. Het moeilijke aan darmkanker is dat je zelf niet kan voelen dat er een gezwelletje in je darm zit: een poliep is maar een paar millimeter groot, en zelfs al is het uitgegroeid tot een kwaadaardig gezwel van pakweg 3 à 4 cm dan nog voel je dat niet.”

Oorzaken darmkanker

Oorzaken van darmkanker moeten onder meer worden gezocht in een ongezonde levensstijl. “In slechts 20 procent van de gevallen is een erfelijke of familiale component aanwezig. We weten nog niet precies wat de oorzaak zou kunnen zijn. Leeftijd, overgewicht, een ongezonde levensstijl en te weinig beweging zijn maar enkele van de vele puzzelstukjes. Of het ook te maken heeft met ons immuunsysteem, luchtverontreiniging of bepaalde voeding… weten we (nog) niet. De laatste jaren is er heel wat nieuwe kennis opgedaan op basis van onderzoek naar de darmflora. Ik denk dat in onze darmflora een heel belangrijk puzzelstuk zit dat verklaart waarom iemand wel of niet darmkanker krijgt. Zo weet men dat bepaalde bacteriën in de darmflora poliepen kunnen laten ontstaan en dat er andere bacteriën zijn die van goedaardige gezwellen iets kwaadaardigs kunnen maken. Maar verder onderzoek is nodig om dit helemaal uit te zoeken.”