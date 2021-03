Experts waarschuwen voor te veel groene thee: ‘Risico op leverschade en vitaminetekorten’

Groene thee is al jaren razend populair. Liefhebbers kennen er allerlei heilzame effecten aan toe. Mits je er niet te veel van drinkt, is er ook weinig mis met de thee, maar pas op voor overdosering.

In groene thee zitten polyfenolen die erg gezond zijn. “Polyfenolen staan al sinds jaar en dag bekend als antioxidanten, die een heilzaam en breed effect teweeg kunnen brengen”, legt de bekende Belgische toxicoloog Jan Tytgat uit aan HLN. “Alleen wordt een positief effect sterk bepaald door een goede dosering. Bij een lage dosis werkt het, bij hogere doseringen ontstaan nadelige effecten die niemand wil. Zeker bij kinderen moet je hier dus heel erg voorzichtig mee zijn.”

In een kopje groene thee van 100 ml zitten ongeveer 70 mg polyfenolen. “Wie 10 kopjes drinkt, krijgt dan 700 mg per dag binnen. Bij meer dan 700 mg per dag komt de goede werking van de lever in gevaar en kan er leverschade ontstaan. Buitensporig veel groene thee gaan drinken, is dus geen goed idee”, waarschuwt prof. Tytgat.

Vitaminetekort

Arts Marleen Finoulst onderzocht de gezondheidsclaims van groene thee. Zo zou het zelfs beschermen tegen kanker. “Maar wetenschappelijk onderzoek toont geen noemenswaardig effect aan. Voor mensen die radiotherapie krijgen, kan groene thee mogelijk wat helpen tegen misselijkheid, maar wie chemotherapie ondergaat, kan maar beter erg voorzichtig zijn.”

“Als je te veel groene thee drinkt, kun je ook last krijgen van ijzer- en vitaminetekorten, omdat groene thee de opname ervan in de darm verhindert. En bij zwangerschap, borstvoeding en hartproblemen wordt aanbevolen om het bij maar twee kopjes groene thee per dag te houden.”