‘We zullen tot 3 procent zwaarder wegen na corona’

Dankzij corona weten we nog beter dat te dik zijn ongezond is én we zijn gemiddeld dikker geworden van al dat zitten. Maar het ergste wat we kunnen doen, is nu zwaar aan het diëten slaan, meent obesitasexpert Caroline Braet (UGent) tegen De Morgen

“Eenmaal je bepaalde kilo’s erbij krijgt, geraak je ze maar moeilijk meer kwijt. Je mag toch rekenen dat we binnen Europa als gemeenschap uiteindelijk tot 3 procent bijgekomen zullen zijn na deze crisis. En dat we die kilo’s nog kwijt geraken, zou me sterk verwonderen.

Maar veel zal afhangen van hoe we ons zullen gedragen na de crisis. Wie in clubverband sport, zal wel aangemoedigd worden door die club om opnieuw lid te worden. En misschien zullen meer mensen toetreden tot een sportclub omdat ze meer nood hebben aan sociaal contact. Of we dus over zo’n verloren generatie mogen spreken, weet ik niet.”

Maar optimistisch is ze niet. Aankomen is eenvoudig, afvallen helemaal niet.

“Afvallen is voor iemand met overgewicht geen sinecure. Als je overtollige kilo’s kwijt wil, dan moet je dat op een verstandige manier doen. En je moet vooral ook geduld hebben. We spreken hier minstens over een periode van drie tot zes maanden, waarin je mondjesmaat gezonder gaat leven. En dat betekent: minder alcohol, minder snoepen, meer bewegen. Je vooral niet laten verleiden door ‘eentje kan geen kwaad’. Je moet er ook rekening mee houden dat die beweging bij velen in de winter heeft stilgelegen. Het lichaam moet zich daar weer aan aanpassen en het zal drie maanden duren voor de verbranding weer is wat die vroeger was. Het gaat dus allemaal zo gemakkelijk niet.

En als je eenmaal veel te dik bent gaat afvallen bijna niet meer. ” We hadden het daarnet over drie tot zes maanden gezond leven, maar voor obese mensen is bewegen vaak heel moeilijk. Daarom is het zo belangrijk om aan preventie te doen. Want eenmaal je die obesitasstatus bereikt hebt, zit je daar eigenlijk in gevangen en lukt vermageren zo goed als niet meer.”

“