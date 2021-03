Is het wel genoeg als 70 procent van de mensen is gevaccineerd?

Groepsimmuniteit begint bij een vaccinatiegraad van ongeveer 70 procent, was tot nu toe de consensus onder wetenschappers. Maar is dat nog wel zo met al die nieuwe, besmettelijkere varianten?

Nee dus, eigenlijk niet. “Naarmate we te maken hebben met varianten met een hoger reproductiegetal, moeten we mikken op een hogere vaccinatiegraad”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme in Het Laatste Nieuws.

De Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant zijn allemaal besmettelijker dan de oorspronkelijke versie van het coronavirus en zeker de Britse mutatie krijgt de overhand. Een hoger reproductiegetal houdt automatisch in dat een groter aandeel van de bevolking gevaccineerd moet zijn voor optimale bescherming, legt Van Damme uit.

“We houden vast aan het streefdoel van 70 procent, maar hebben altijd gezegd dat we minimaal 70 procent moeten halen.” En liefst dus nog een stukje hoger.