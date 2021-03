Denemarken stopt per direct met AstraZeneca-vaccin na bijwerkingen

Denemarken stopt in elk geval tijdelijk met de inentingen met het vaccin van AstraZeneca. Bij een aantal gevaccineerden zijn bloedstolsels gevonden. Iemand zou daar zelfs aan zijn overleden. Dat melden de Deense gezondheidsautoriteiten.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA onderzoekt de situatie. Tot er meer bekend is, hebben de Denen de vaccinaties met het middel stilgelegd.

“Het is belangrijk te benadrukken dat we niet afzien van het AstraZenecavaccin, maar alleen de vaccinaties pauzeren”, laten de autoriteiten weten. Ook in Oostenrijk dook de bijwerking op. Daar is een 49-jarige vrouw na een vaccinatie overleden aan problemen met de bloedstolling.