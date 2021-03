Verbazing bij expert over stopzetten AstraZeneca-vaccinatie: ‘Trombose na prik is niet bijzonder’

In een behoorlijk aantal Europese landen, waaronder Nederland, is de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin voor minstens twee weken stopgezet. Epidemioloog Frits Rosendaal van het LUMC in Leiden reageert ‘verbaasd’ in NRC op het besluit van het kabinet.

Rosendaal: “Een toevalsbevinding ga je niet beter snappen door er heel lang naar te kijken. Zo’n onderzoek kan ook plaatsvinden terwijl de vaccinaties doorgaan.” Volgens hem is er niets mis met het AstraZeneca-vaccin. “In Groot-Brittannië zijn al tien miljoen doses van het vaccin aan mensen gegeven en daar zijn dertien meldingen van trombose gedaan. Dat is heel erg weinig.”

Bovendien kregen in het Verenigd Koninkrijk ook enkele mensen bloedstolsels na een prik met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Rosendaal zegt dat trombose vaker voorkomt bij mensen onder de 50. “Dat er dan ook mensen zijn die het toevallig krijgen na de prik, is niet bijzonder. Trombocytopenie is een bijwerking die vaker voorkomt bij vaccinaties, bijvoorbeeld bij 1 op 25.000 kinderen die een BMR-prik krijgen, maar dat is ook niet iets om je meteen zorgen over te maken.”