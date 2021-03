Geen volk slaapt zo lang als de Nederlanders

Een uurtje of zeven, acht slapen per nacht is wel zo prettig, niet alleen voor je humeur, maar ook voor je gezondheid in het algemeen. Toch nemen ze het niet overal zo nauw met de nachtrust. Sterker nog, geen volk slaapt zo lang als de Nederlander.

Dat blijkt althans uit onderzoek naar de slaapduur in verschillende landen, dat in vakblad Science Advances verscheen. Nederlanders zouden ruim 5 minuten langer dan de aanbevolen acht uur slapen. Ook Nieuw-Zeelanders en Fransen kruipen graag lang onder de wol. Weinig verrassend, zijn inwoners van Japan en Singapore de kortste slapers ter wereld. Gemiddeld slapen zij maar 7,5 uur. Dat lijkt prima, maar het zijn gemiddeldes. Velen slapen een stuk korter dan dat. Opvallend is dat ook Duitsers relatief kort slapen. Sociale en culturele factoren, onder andere op het gebied van werk, liggen ten grondslag aan de verschillen.