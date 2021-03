Epidemiologen: ‘Mutaties dreigen vaccins ineffectief te maken’

Het gevaar bestaat dat de huidige vaccins tegen covid-19 hun werking binnen een jaar hebben verloren door het ontstaan van nieuwe varianten van het coronavirus. Dat is de uitkomst van een enquête onder 76 epidemiologen uit 28 landen.

Van de ondervraagde wetenschappers, afkomstig uit instituten als het Imperial College in London, Cambridge University en de Johns Hopkins University in Baltimore, denkt twee derde dat de huidige vaccins over een jaar niet meer effectief zullen zijn vanwege mutaties van het virus.