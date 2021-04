Engeland versoepelt lockdown, al voor middernacht rijen bij pubs

Het Verenigd Koninkrijk heeft de lockdown maandag verregaand versoepeld. Winkels, kappers en horecazaken in Engeland mochten na ongeveer drie maanden de deuren weer openen. Sommige Britten trotseerden de vrieskou om klokslag middernacht al een pint te halen bij een café.

Bij een pub in Bexleyheath stonden medewerkers af te tellen tot middernacht, bericht Sky News. Bij het café hadden zich zo'n achttien mensen verzameld in dikke winterkleding. Engelsen die weer naar de pub willen, moeten hun drankjes overigens nog wel buiten opdrinken.

Ook bij kappers loopt het storm. Een kapperszaak in de Londense wijk Chelsea liet weten dat al 3000 klanten op een wachtlijst staan. Sommige Engelsen waren ook wel weer toe aan een knipbeurt. Een vrouw in Birmingham vertelde de BBC dat ze voor het eerst in ruim een jaar weer bij de kapper zat. "Ik ga straks ook nog naar een terras", zei ze.

Enorme rij

Bij winkelketen Primark in Nottingham vormde zich 's ochtends een enorme rij. Sommige mensen vertelden dat ze al om 05.00 uur waren opgestaan om er vroeg bij te kunnen zijn. De topvrouw van brancheorganisatie British Retail Consortium sprak over een "grote dag" voor de detailhandel. Ze vertelde dat winkels tientallen miljarden ponden zijn misgelopen door de coronamaatregelen.

Vele duizenden 'niet-essentiële' winkels in Engeland moesten in januari de deuren sluiten. De regering had besloten tot een nieuwe lockdown in dat gebied om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het Verenigd Koninkrijk behoort wereldwijd inmiddels tot de koplopers op vaccinatiegebied en is begonnen met het heropenen van de economie. Maatregelen worden stapsgewijs opgeheven.

Britse regio's hebben zelf veel zeggenschap over hun coronabeleid. De winkels gaan maandag ook open in Wales, maar in Schotland moeten ondernemers nog wachten tot 26 april.