Ziekenhuisbestuurders en zorgverzekeraars: “Testevenementen zijn zinloos en onverstandig”

Ziekenhuisbestuurders en zorgverzekeraars noemen de investering van 925 miljoen euro in coronateststraten, die evenementen toegankelijk moeten maken voor burgers, zinloos en onverstandig. Dat schrijven ze zondagmiddag aan minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, zo meldt NRC.

Vier ziekenhuisbestuurders, van onder meer het Erasmus MC, een aantal artsen en de voorzitters van grote zorgverzekeraars, zoals CZ en Menzis spreken van een 'kostbare impulsaankoop om even de gemoederen te sussen.'

Verder noemen ze de testevenementen zinloos: "Als de aankomende maanden door de vaccinatiecampagne de kans op ernstige complicaties tot zeer beperkt is gereduceerd, wat is dan de waarde van deze grote investering in een testsamenleving? Reële kans dat we voor het einde van de ‘onderzoeksperiode’ de resultaten al niet meer nodig hebben.”

Ze vinden de dure testevenementen bovendien moreel verwerpelijk. "Een groot dance-event met meer dan tienduizend mensen op een kilometer afstand van een ziekenhuis waar Covid-patiënten vechten voor hun leven. En studenten die al een jaar niet naar de universiteit zijn geweest maar wel naar het casino mogen?”