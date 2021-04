Zal de zomer de epidemie vertragen?

Op het eerste gezicht lijkt het aannemelijk dat SARS-CoV-2 zich seizoensgebonden kan gedragen, meer voorkomt in de winter en minder in de zomer. De vier andere coronavirussen die bij mensen circuleren, gedragen zich ook op deze manier .

Een grote studie vergeleek de R₀ in 359 steden van minstens 500.000 inwoners. Omdat de Uv-straling verantwoordelijk wordt gehouden voor de daling van de activiteit van virussen als het warmer wordt, werd in die steden het verloop van de Uv-straling vergeleken met de ontwikkeling van R.

Het goede nieuws: er blijkt een zeker verband, zodat het voorjaar en de zomer gaan helpen bij het onderdrukken van Covid.

Het slechte nieuws: het verband is niet heel sterk. Overheidsinterventies (lockdowns, mondkapjes, etc.) waren verantwoordelijk voor ongeveer vier keer de verklaarbare variatie in R₀ in vergelijking met UV.

Dat kan misschien op den duur wel voldoende zijn om Covid seizoens-gebonden te maken, net als griep. In voorjaar en zomer onderdrukt de UV-straling het virus - dat dan nog maar heel beperkt rondgaat - en in de winter leeft het een beetje op.