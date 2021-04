Studie: slaaptekort vergroot kans op dementie

Een slaaptekort en dementie worden al langer met elkaar in verband gebracht, maar een meer dan 30-jarige studie geeft nu uitsluitsel: wie op middelbare leeftijd te weinig slaapt, krijgt later vaker dementie. Wat oorzaak is en wat gevolg moet verder worden uitgezocht.

De conclusies komen uit de zogenoemde Whitehall II-studie waarbij meer dan 10.000 Britse ambtenaren al sinds 1985 worden gevolgd. "Aanhoudend slaaptekort bij mensen tussen de 50 en 70, leidde tot een 30 procent grotere kans op dementie vergeleken met een normaal slaappatroon. Er is gecorrigeerd voor factoren als leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en gezondheidsklachten," schrijven de auteurs in hun paper. Minder dan 6 uur slaap wordt beschouwd als een tekort, 7 of 8 uur is volgens de onderzoekers een normaal slaappatroon.

Het onderzoek maakt niet duidelijk of een slaapprobleem een vroeg symptoom is van dementie of dat te weinig slapen tot dementie kan leiden. "Aangezien dementie een resultaat is van veranderingen in de hersenen, is het niet verrassend dat demente mensen een verstoord slaappatroon hebben," zegt dementie-onderzoeker Tom Dening van de University of Nottingham. "Misschien is het een heel vroeg symptoom van dementie, maar het is net zo waarschijnlijk dat een slaaptekort slecht is voor het brein en het kwetsbaar maakt voor hersenziektes als Alzheimer."

Dementie is niet te voorkomen, maar net als met veel ouderdomsziektes kun je de kans erop wel verkleinen door een gezonde leefstijl: niet roken, matig drinken, veel bewegen, gezond eten en zorgen dat je niet te zwaar bent.