Nederlandse ziekenhuizen vol: opnamestops in Rotterdam en Enschede

Ze zullen niets begrijpen van de aangekondigde versoepelingen, de ziekenhuizen in Rotterdam en Enschede, want ze liggen vol. Beide ziekenhuizen hebben een opnamestop afgekondigd.

Er is geen bed meer vrij in het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Nieuwe patiënten kunnen niet meer worden opgenomen, meldt RTV Oost. In het Erasmus MC staat het er niet veel beter voor, bevestigt een woordvoerder aan RTL Nieuws. Daar worden alleen nog spoedpatiënten geopereerd. De opnamestop gaat minstens een week duren.

Het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis schaalde eerder al de zorg af. "Door reguliere zorg, zoals geplande operaties, uit te stellen, maken wij meer zorgmedewerkers vrij om op onze ic te werken. Helaas is daar de druk het hoogst op dit moment", zei Peter Langenbach, voorzitter raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis eerder.