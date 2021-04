‘Gisteren op drukke plek geweest? Ga dan nu in quarantaine’

Wie gisteren op plekken is geweest, waar het eigenlijk te druk was, zou nu in een soort quarantaine moeten gaan om te voorkomen dat het coronavirus verder wordt verspreid. Dat is het advies van epidemioloog Alma Tostmann van het Radboudumc.

Ze kreeg gisteren 'buikpijn' bij het zien van de beelden. 'Ben je gisteren langdurig op volle drukke plekken geweest? Dan is het verstandig om de komende week weinig contacten te hebben - soort #quarantaine dus,' schrijft Tostmann op Twitter.

Daarna schrijft ze: 'Ga verstandig om met de #versoepelingen van vandaag. En stel je plannen even uit als je klachten hebt - of #Koningsdag hebt gevierd.'