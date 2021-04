Zorg verbijsterd over drukte Koningsdag: “Het zweet loopt ons over de rug”

De ic's lagen gisteren weer voller dan een dag eerder, maar dat hield de Koningsdagvierder zeker niet tegen. Het was gigantisch druk in de grote steden. Tot verbijstering van de zorg.

"Het zweet loopt ons over de rug", zegt een ic-verpleegkundige op Twitter. "De zorgen stapelen zich letterlijk op. Maar toch zijn er mensen die er voor kiezen om hutjemutje op een enkele vierkante meter #koningsdag2021 te vieren alsof het 2019 is."

Ook viroloog Marion Koopmans reageert bezorgd. "We zijn er echt nog niet", zegt ze in Nieuws en Co op NPO Radio 1. "Het is echt nog zorgelijk. We kunnen ons niet heel veel permitteren."

Het scheelt dat iedereen buiten was, maar "buiten met heel veel hutjemutje bij elkaar is ook een risico". "En dan ook nog zingen en dat soort dingen, dat is een zeker risico nemen."

De onherroepelijke vraag kwam ... kun jij met Koningsdag heel misschien een extra dienst draaien op de Cohort? Oppas geregeld en gegaan .... en dan zie je dit! #iksnaphetnietmeer #opgevenisgeenoptie 😢 pic.twitter.com/RFtoklU2Kg — Nurse Leentje (@Leentjeontwit) April 27, 2021

Mijn collega’s en ik staan vannacht weer volledig ingepakt te werken. Ik moet even slikken als ik dit zie.... 😓 https://t.co/oaib4Nucbp — Coralie (@CoralievWB) April 27, 2021