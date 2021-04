Indiase variant al in minstens 17 landen aanwezig

De Indiase variant van het coronavirus, die het land compleet lamlegt, verspreidt zich over de wereld. Al in 17 landen, waaronder Nederland, is de mutatie opgedoken. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Ook in Europese landen als België, Zwitserland en Italië is variant B.1.617 geconstateerd. In totaal is al in meer dan 1200 genoomsequenties de mutatie vastgesteld. De meeste gevallen zijn uiteraard in India zelf. Daarnaast komt de variant opvallend vaak voor in de VS, het Verenigd Koninkrijke en Singapore.

Vermoedelijk is de mutatie besmettelijker, maar zeker is dat niet. Ook het gedrag van de mensen in India kan meespelen bij de explosie aan besmettingen, stelt de WHO. Meer onderzoek is dringend nodig volgens de gezondheidsorganisatie.