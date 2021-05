Waarom stopt Denemarken met het Janssen-vaccin?

Denemarken gaat het vaccin van Janssen niet gebruiken, vanwege de zeldzame bijwerkingen. Eerder stopte het land ook al om die reden met AstraZeneca. Zijn de Denen overdreven voorzichtig of hebben ze het gewoon goed voor elkaar?

Opvallend: tegen het advies van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) in stelt de Deense gezondheidsautoriteit dat de voordelen van beide vaccins níét opwegen tegen de nadelen.

De kans op de ernstige bijwerking van trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes is volgens Amerikaans onderzoek 1 op 500.000. De VS vindt dat net als de EU een acceptabel risico.

Nu is het wel zo dat de bijwerking vooral voorkomt bij vrouwen onder de 50. Kijk je puur naar die groep dan is de kans 1 op 80.000 op de bijwerking en het grootste cluster van vrouwen die ernstig ziek werden door het vaccin was in de leeftijdscategorie 35-40. Het gaat nog altijd om hele kleine aantallen en kansen dus in principe geen reden om met de middelen te stoppen.

Waarom doet Denemarken dat dan toch? Het antwoord is simpel: ze hebben de keus. Stoppen met de vaccins heeft vooral invloed op de jongere leeftijdsgroepen en die worden toch niet zo ziek van het virus. Zij krijgen hun prik nu twee tot vier weken later.

Bovendien gaat de vaccinatiecampagne voortvarend in Denemarken en is er net weer een grote lading Pfizer-vaccins bezorgd. Tenslotte hebben de Denen het virus prima onder controle. Er zijn relatief weinig besmettingen en de zorg is totaal niet overbelast.