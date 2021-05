Verlamde Nederlander loopt weer dankzij speciaal apparaatje

Gert-Jan Oskam liep een dwarslaesie op door een ernstig auto-ongeluk in 2011. Hij zou nooit meer kunnen lopen. Maar dankzij een nieuwe techniek van een Zwitserse neurowetenschapper doet hij zondag mee aan de 100 meter bij een hardloopwedstrijd.

"Ik was al langer bezig met lopen, of nou ja, mezelf van A naar B sleuren", vertelde Gert-Jan bij Beau gisteravond. "Dat was dan tien meter, en dan was het klaar." Maar met de elektrode op zijn ruggenmerg op de plek waar de zenuwen naar de benen gaan, gaat het veel beter. In zijn buik zit een kastje dat signalen geeft aan de elektrode en onder zijn voeten zitten sensoren.

Na maanden trainen in Zwitserland lukt het Gert-Jan om een beetje te lopen. Naar de supermarkt gaat nog niet, wel kan hij zelf naar de auto lopen. Ook boekt hij nog steeds vooruitgang. De 100 meter zondag wordt wel een grote uitdaging. "Ik denk wel dat ik het ga halen."