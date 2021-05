Topdokter: ‘De penis is de antenne van het hart’

Uroloog Koen van Renterghem (58), diensthoofd urologie van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en gespecialiseerd in erectieproblemen, maakt zich zorgen over machteloze penissen. Omdat het problematisch is voor de eigenaar van die penis, maar ook omdat er dikwijls andere problemen achter schuil gaan. En dan vooral ook onontdekte hart- en vaatproblemen. Mensen - mannen - denken te vaak dat hun onvermogen tot seksuele opwinding psychisch is of iets zegt over hun relatie. En dat kan zo zijn, maar het kan ook heel goed een fysieke oorsprong hebben. Tegen Humo:

»Een erectieprobleem op zich hoeft geen catastrofe te zijn, maar vaak is het wel een rood lampje dat stevig gaat knipperen op het dashboard. ‘De penis is de antenne van het hart’: zo zeg ik het tegen mijn studenten geneeskunde. Ik ben best wel trots op die vondst. Ontmoet ik oud-studenten, dan beginnen ze telkens weer over dat zinnetje. Maar dus: erectieproblemen zijn niet louter seksuele kwesties, ze hebben ook een belangrijke signaalfunctie. Er is bijvoorbeeld een link tussen erectieproblemen en hart- en vaatziekten. Bij veel patiënten is een erectieprobleem een symptoom van een cardiovasculair probleem. Ook op dat vlak zijn de statistieken behoorlijk veelzeggend: als jij een erectieprobleem hebt, loop je vijf keer zo veel kans op een hartfalen binnenkort dan een leeftijdsgenoot zónder. En dat is logisch. Een erectieprobleem heeft vaak te maken met het dichtslibben van de aders. Daarom: de penis is de antenne van het hart.»