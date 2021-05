Titaandioxide is toch geen veilig E-nummer

E-nummers heten niet voor niets zo: als consument weet je niet wat voor stof het is, maar de EU heeft er uitgebreid onderzoek naar gedaan en hem goedgekeurd. Maar die EU, of meer precies de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), is niet feilloos. Het veilig geachte titaandioxide is waarschijnlijk toch ongezond.

Titaandioxide oftewel E171 is een witte kleurstof, die wordt toegevoegd aan tandpasta en crèmes, maar die ook in snoepjes, soepen en sauzen zit. De stof is opnieuw beoordeeld en mag nu niet meer in voedingswaren worden gebruikt.

E171 ligt al langer onder een vergrootglas. Consumentenorganisaties uit meerdere Europese landen riepen een paar jaar geleden al op om in navolging van Frankrijk gebruik van de stof in voedingswaren te verbieden. De kleurstof maakt producten glanzender, witter of feller.

"Omdat alle Europeanen hetzelfde hoge beschermingsniveau verdienen, roepen we de Europese Commissie op om het Franse voorbeeld te volgen en om E171 te verwijderen uit de Europese lijst van toegestane voedingsadditieven", schreven de organisaties al in 2019. Nu is dus inderdaad besloten dat de stof niet meer mag worden toegevoegd aan voedingsmiddelen.