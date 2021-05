Ideaal: met deze scanner kun je zien hoe lang fruit nog goed blijft

Soms ziet een doosje aardbeien of frambozen er in de winkel nog goed uit, maar zitten er bij nader inzien toch een paar rotte tussen. Dat had je liever eerder geweten. Goed nieuws: dat kan straks met een speciale scanner.

De scanner is een soort röntgenapparaat dat met infrarood licht de binnenkant van het fruit bekijkt. In combinatie met een database kan de scanner bepalen in welk stadium van versheid het fruit zich bevindt. Het apparaat dat uiteindelijk als app in een smartphone terecht moet komen, is ontwikkeld door de Enschedese startup OneThird.

De scanner moet uiteindelijk niet alleen consumenten helpen, maar ook voedselverspilling tegengaan. "Als je kan voorspellen hoelang fruit en groente nog meegaan, kunnen retailers en telers besluiten om een product alvast met korting te verkopen of het te verwerken in een smoothie", legt Marco Snikkers van OneThird uit aan EditieNL.