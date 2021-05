Wat is er bekend over de Indiase variant?

Vreesden we eerst de uit het Verenigd Koninkrijk overgewaaide variant van het coronavirus, nu kijken we met bange ogen naar India, waar opnieuw een mutatie langzaam de overhand neemt. Inmiddels is de zogenoemde B.1.617-variant in zeker zeventien landen opgedoken, maar hoe gevaarlijk is dat?

Vooralsnog lijkt de Indiase variant ongeveer 15 procent besmettelijker dus niet zo gevaarlijk als de Britse mutatie. De WHO heeft de B1.617 dan ook niet aangemerkt als 'zorgwekkend'. Dat deed de gezondheidsorganisatie eerder wel met de Braziliaanse, Britse en Zuid-Afrikaanse variant. Het betekent dat de WHO ervan uitgaat dat de Indiase versie van het coronavirus zich niet veel makkelijker verspreidt, tot veel ernstigere ziektes leidt of dat bestaande behandelingen er niet tegen werken.

Vaccinfabrikant Pfizer heeft al laten weten dat hun vaccin hoogstwaarschijnlijk wel beschermt tegen de Indiase variant. De bekende Belgische viroloog Steven Van Gucht denkt dat dat ook voor de andere vaccins zal gelden. “We zien dat de klassieke vaccins ook nog altijd een goede bescherming bieden tegen ernstige vormen van de varianten, ook dat van AstraZeneca. Er is geen enkele indicatie dat dit niet zo zou zijn.”