Internationaal onderzoek: wereld faalde bij aanpak coronacrisis

Internationale onderzoekers hebben een vernietigend oordeel geveld over de wijze waarop de wereld de coronapandemie aanpakte. De virusuitbraak in China kon door een "giftige cocktail" van factoren uitgroeien tot een "catastrofale crisis" voor de mensheid, concludeert het IPPPR ('Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response').

De experts omschrijven de coronacrisis als het 'Tsjernobyl-moment' van de 21e eeuw, een verwijzing naar de kernramp in Oekraïne uit 1986. Ze stellen dat wetenschappers jarenlang hebben opgeroepen maatregelen te nemen om de mensheid te beschermen tegen een pandemie. Daar zou onvoldoende mee zijn gedaan.

Lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vroegen ongeveer een jaar geleden om het onderzoek van het IPPPR. Dat panel bestaat onder meer uit politieke zwaargewichten als oud-premier Helen Clark van Nieuw-Zeeland en Nobelprijswinnares Ellen Johnson Sirleaf, de voormalige leider van Liberia.

De conclusies van de onderzoekers liegen er niet om. Instellingen hebben volgens het panel nagelaten om burgers te beschermen tegen een pandemie die leidde tot ruim 3 miljoen doden. Als geen hervormingen worden doorgevoerd, zal het ook in de toekomst niet lukken om zo'n gezondheidscrisis te voorkomen.