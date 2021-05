In VS hadden 28 mensen last van trombose na prik Janssen-vaccin

In de Verenigde Staten hebben 28 mensen last gekregen van trombose en een lager aantal bloedplaatjes nadat ze waren ingeënt met het coronavaccin van Janssen. Er zijn meer dan 8,7 miljoen mensen gevaccineerd met het middel in de VS. Het nationaal Centrum voor Ziektecontrole en Preventie (CDC) zegt dat de meeste gevallen van trombose en een lager aantal bloedplaatjes werden vastgesteld bij vrouwen tussen de 30 en 49 jaar oud. De VS hebben een tijd niet geprikt met het middel van Janssen, ook wel Johnson & Johnson, vanwege de bijwerkingen. Ook in Europa zijn een paar landen gestopt met het middel. In Nederland wordt het nog wel gebruikt, omdat de voordelen opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen.