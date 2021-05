Waarom worden tanden geel?

Sterren lijken levenslang parelwitte tanden te hebben, maar voor gewone stervelingen is dat moeilijk bereikbaar. Want tanden worden nu eenmaal langzaam aan minder stralend wit.

"De belangrijkste oorzaak van vergeling van tanden is levensstijl", zegt Dr. Justin Philipp. "Roken, koffie en thee drinken en pruimtabak zijn de ergste overtreders."

De teer en nicotine in tabak zijn chemicaliën die gelige vlekken op je tandoppervlak kunnen veroorzaken bij mensen die roken of kauwen.

Als vuistregel geldt dat voedsel of drank die vlekken op kleding geeft ook vlekken op je tanden kan veroorzaken. Daarom kunnen donkere voedingsmiddelen en dranken, waaronder rode wijn, cola, chocolade en donkere sauzen, zoals sojasaus, balsamicoazijn, spaghettisaus en curries, je tanden verkleuren. Bovendien kunnen sommige soorten fruit en groenten - zoals druiven, bosbessen, kersen, bieten en granaatappels - vlekken op je tanden veroorzaken. Deze voedingsmiddelen bevatten veel chromogenen, pigmentproducerende stoffen die aan het tandglazuur kunnen kleven. IJslollys en snoep zijn andere voedingsmiddelen die vlekken op de tanden kunnen veroorzaken.

Zure voedingsmiddelen en dranken kunnen verkleuring bevorderen door het tandglazuur te eroderen en het voor pigmenten gemakkelijker te maken om op je tanden te blijven kleven. Tannine, een bittere verbinding die in wijn en thee wordt aangetroffen, helpt chromogenen zich ook aan het tandglazuur te hechten, wat uiteindelijk vlekken veroorzaakt. Maar er is goed nieuws voor theedrinkers: uit een studie uit 2014, gepubliceerd in het International Journal of Dental Hygiene, bleek dat het toevoegen van melk aan thee de kans op verkleuring van de tanden verkleint, omdat de eiwitten in melk zich kunnen binden aan tannine.

Intrinsieke vlekken komen voor in de binnenste structuur van de tand, het dentine, waardoor deze vlekken moeilijker te verwijderen zijn.

Talrijke medicijnen kunnen intrinsieke vlekken op de tanden veroorzaken. Als kinderen de antibiotica tetracycline of doxycycline gebruiken terwijl hun tanden nog in ontwikkeling zijn (vóór de leeftijd van 8 jaar), kunnen hun tanden bruinachtig geel worden. Vrouwen die tetracycline gebruiken na de vierde maand van de zwangerschap of tijdens het geven van borstvoeding, kunnen volgens de Mayo Clinic ervoor zorgen dat hun kind verkleurde melktanden krijgt .

Op volwassen leeftijd kan het gebruik van mondwater dat chloorhexidine bevat, een stof die bacteriën kan verminderen, bruine verkleuringen op de tanden veroorzaken. Bovendien kleurt het acne-bestrijdende medicijn minocycline, een derivaat van tetracycline, tanden.

Het ondergaan van chemotherapiebehandelingen en bestraling van het hoofd en de nek kan intrinsieke vlekken veroorzaken. Zelfs sommige relatief veel voorkomende medicijnen, zoals antihistaminica, antipsychotica en bloeddrukmedicatie, kunnen soms gele tanden veroorzaken.