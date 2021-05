Eerste studie in de echte wereld: zo effectief zijn de vaccins

Een shotje AstraZeneca of Pfizer en je kunt er weer tegenaan. De vaccins blijken in werkelijkheid nog effectiever dan in de tests. Al na de eerste prik maakt 96 procent van de onderzochte Britten antistoffen aan tegen het coronavirus.

Na de tweede prik had nagenoeg 100 procent van de ruim 8500 onderzochte Britten antistoffen in het lichaam. De vaccins van AstraZeneca en Pfizer presteren ongeveer evengoed. “Dit is een van de eerste vaccinstudies in de echte wereld in het Verenigd Koninkrijk en dit is fantastisch nieuws”, reageerde onderzoeksleider Maddie Shrotri van University College London.

“Het is opmerkelijk hoe goed deze vaccins werken, vooral gezien de snelheid waarmee ze zijn ontwikkeld. Het is een knap staaltje wetenschap te midden van de meest verwoestende pandemie in een eeuw tijd.”

De gemiddelde leeftijd van de gevaccineerden was 65 jaar. Wie Pfizer toegediend kreeg, maakte sneller antilichamen aan, maar na vier weken waren beide middelen ongeveer even effectief. Kwetsbaren en ouderen ontwikkelden minder antilichamen na de eerste prik dan jongere mensen, maar na de tweede prik was iedereen ongeveer evengoed beschermd.