Grote studie: zoveel moet je echt sporten om zitten te compenseren

Als lichaamsbeweging een medicijn was, dan zou het een wondermiddel zijn, zeggen ze weleens. Maar over hoeveel beweging nu precies genoeg is, breken wetenschappers zich nog steeds het hoofd. Waarschijnlijk is 2,5 uur per week toch niet voldoende.

Een studie onder leiding van de Glasgow Caledonian University concludeert dat lang zitten de voordelen van lichaamsbeweging teniet doet. De vier jaar durende studie, die in Sports Medicine verscheen, analyseerde data van zes eerdere studies met meer dan 130.000 volwassenen uit het Verenigd Koninkrijk, de VS en Zweden.

De onderzoekers keken naar hoe verschillende combinaties van activiteiten - van hardlopen en stevig doorwandelen tot het huishouden doen en zitten - de sterfelijkheid beïnvloeden.

De huidige aanbeveling van een half uur sporten per dag vijf dagen per week verminderde de kans op een vroegtijdige dood met 80 procent bij degenen die minder dan 7 uur op een dag zaten. Maar het deed niets voor de kans op overlijden bij mensen die meer dan 11 tot 12 uur op een dag op hun stoel bleven zitten.

Die laatste groep heeft meer beweging nodig. Om de kans op vroegtijdig overlijden met 30 procent te verminderen moeten ze 3 minuten per gezeten uur stevig sporten of 12 minuten licht bewegen.

Zit je dus 12 uur op een dag, dan moet je 36 minuten hardlopen of 144 minuten wandelen.