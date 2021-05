Het eind van corona in Nederland in zicht

Ineens gaat het hard: veel minder ziekenhuisopnames, steeds meer vrije bedden op de IC, want steeds meer mensen gevaccineerd

„Het gaat echt de goede kant op”, zegt viroloog Bert Niesters in De Telegraaf. „Als we deze trend kunnen doorzetten en intussen snel verder vaccineren, komen we er wel.” Ab Osterhaus: „Dit ziet er hoopvol uit. De combinatie van maatregelen en vaccinaties begint zijn vruchten af te werpen. We hebben het begin van de brug naar succes genomen.”

De dalende cijfers maken ook dat nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen niet ver weg zijn. Begin juni gaan onder meer de musea en theaters mogelijk open, als volgende stap in het openingsplan. Niesters verwacht dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. „We kunnen onze kaartjes bij wijze van spreken al reserveren!”

Volgens viroloog Louis Kroes zouden verdere versoepelingen dan ook nu al mogelijk moeten zijn. De musea en theaters zouden wat hem betreft nu de deuren kunnen openen, met name omdat de vooruitzichten door het warmer wordende weer en de voortschrijdende vaccinatie steeds gunstiger worden. „Zij kunnen hun ruimte echt verantwoord inrichten.”

Een ’opgetogen’ beddenplanner Ernst Kuipers meldde maandag dat nog iets te vroeg te vinden, maar voegde daar wel aan toe dat als het aantal ziekenhuisopnames rap blijft dalen het kabinet daar eerder dan juni een besluit over moet nemen.