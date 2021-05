Verkeerde been geamputeerd bij Oostenrijkse man

Artsen in een Oostenrijks ziekenhuis hebben dinsdag het verkeerde been geamputeerd bij een patiënt. Het ziekenhuis in Freistadt spreekt van een 'tragische fout'.

De oudere patiënt leed aan allerlei ziekten, verklaart de Freistadt Clinic in een statement. De eerdere aandoeningen hebben zijn benen beschadigd tot op een punt dat het linkerbeen geamputeerd moest worden. Dat het rechterbeen was verwijderd ontdekten verpleegkundigen pas donderdag toen ze het verband verwisselden.

Door zijn ziekte had de patiënt de fout zelf ook niet door, schrijft de Oostenrijkse nieuwssite Heute. De man was gevraagd om van tevoren te bevestigen welk been eraf moest, maar hij was slecht verstaanbaar.

De fout is gemaakt vlak voor de operatie, toen het been dat moest worden geamputeerd gemarkeerd werd, zegt de kliniek. "De fout was het gevolg van een reeks ongelukkige omstandigheden," stelt het ziekenhuis dat het incident onderzoekt.

De patiënt heeft psychologische hulp gekregen en moet alsnog een operatie ondergaan om het goede been te amputeren.