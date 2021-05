Amerikaanse wint miljoen in vaccinatieloterij

In sommige Amerikaanse staten is de vaccinatiebereidheid laag. Om mensen over de streep te trekken organiseren ze daarom vaccinatieloterijen. Een van de winnaars is de 22-jarige Abbigail Bugenske uit Ohio. Ze won een miljoen dollar.

Ze is waarschijnlijk de eerste winnaar van de vax-a-million-loterij. "Ik heb het absoluut nog niet verwerkt", zegt ze. "Het voelt alsof dit een ander persoon overkomt." In nog vijf andere staten wordt een dergelijke loterij georganiseerd. In Californië zullen zelfs tien mensen 1,5 miljoen dollar elk winnen. De staat geeft in totaal meer dan 116 miljoen dollar uit aan prijzengeld.

Dat er weinig voor nodig is om mensen over te halen een coronavaccin te nemen, blijkt wel uit de hoge opkomst nadat de staat Ohio de loterij aankondigde. Er kwamen 2,7 miljoen aanmeldingen binnen voor een prik.

Bugenske had zich ook zonder loterij wel laten inenten. "Vaccinaties zijn onderdeel van mijn medische geschiedenis. Het was een gemakkelijk besluit om het vaccin zo snel mogelijk te halen en ik wil iedereen op het hart drukken dat ook te doen. Als een miljoen niet genoeg is, wat dan wel?"