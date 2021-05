Ineens een dramatische daling van corona in Europa

In het begin van 2021 stonden heel veel Europese landen in de top. Er waren zelfs meer coronagevallen dan in de VS.

Nu neemt de vaccinatiegraad in heel Europa toe, en daarmee ook de hoop op zomervakanties op Ibiza, Kreta of Corsica. Er is hoop op een wedergeboorte van de toeristenindustrie die alleen al in Spanje en Italië goed is voor 13% van het bruto binnenlands product.

Europa zag deze week de grootste daling in nieuwe COVID-19-infecties en sterfgevallen in vergelijking met andere regio's, terwijl ook werd gemeld dat ongeveer 44% van de volwassenen ten minste één dosis vaccin had gekregen.

Geen enkel Europees land staat in de top 10 van nieuwe gevallen per 100.000 mensen. En alleen Georgië, Litouwen en Zweden staan ​​in de top 20.

Het feest was afgelopen weekend al begonnen, schrijft AP, toen Maneskin - een Italiaanse rockband het Eurovisie Songfestival won.

"Het hele evenement was een verademing", zei zanger Damiano David. “Dit songfestival betekent veel, denk ik, voor heel Europa. Het is een baken van hoop.”