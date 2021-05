Te veel poepbacteriën in zwemwater bij tientallen stranden

Bij vijftig Nederlandse stranden zaten er de afgelopen twee jaar te veel poepbacteriën in het zwemwater. Behalve dat het niet erg fris is, kun je er ook ziek van worden.

Het gaat om de poepbacteriën E.coli en Enterococcen die op talloze plekken in het zwemwater zijn aangetroffen blijkt uit de analyse van metingen van Rijkswaterstaat door RTL Nieuws.

Het water bij het strand van Katwijk is bijzonder smerig omdat er weleens rioolwater wordt geloosd precies op de plek waar mensen zwemmen. Strandjutter Louis van Schie van de Coast Busters reageert bij RTL: "We vinden met name wattenstaafjes, tamponhulsjes, haren van afwasborstels, tandenborstels, noem maar op. Allerlei spullen waarbij je duidelijk ziet dat het uit het riool komt."

Maar het Katwijkse strand is niet eens het smerigst. Die eer gaat naar het Noord-Hollandse strand Oud Valkeveen, waar de poepbacteriën 18 keer zijn aangetroffen. Op twee staat Zeestrand Termunten in Groningen met 17 keer. Gedeeld derde zijn de Oude Pol in Gelderland en het Zuid-Hollandse strand Katwijk aan Zee Boulevard Noord (beide 7 keer).