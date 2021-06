Britten vrezen derde golf, ook al heeft 80 procent prik gehad

Hoewel bijna 80 procent van de Britten een eerste prik heeft gehad, vrezen experts aan de andere kant van het Kanaal toch dat er een derde golf aan komt. Het aantal coronabesmettingen loopt al dagen op.

Sinds twee weken mogen de Britten weer naar de pub en mensen thuis ontvangen plus knuffelen. De laatste vijf dagen ligt het aantal besmettingen boven de 3000 en het neemt langzaam toe. De angst is dat de Indiase variant hard gaat toeslaan. Daarvan is bekend dat de vaccins er minder goed tegen beschermen, ook is hij besmettelijker.

Op dit moment maakt de Indiase variant driekwart uit van het totaal aantal besmettingen. “Als de dingen gaan lopen zoals ik denk dat ze gaan lopen, zullen we een derde golf krijgen. En het zal een grote golf zijn met veel besmettingen, overlijdens en ernstig zieken”, waarschuwde professor Ravi Gupta van de Universiteit van Cambridge al.

Experts pleiten er dan ook voor om het volledig opheffen van de coronamaatregelen, dat gepland stond voor 21 juni, uit te stellen.