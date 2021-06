Vruchtbaarheidscrisis: ‘Mannen hebben de helft minder sperma dan hun opa’

Het lijkt erop dat mannen in twee generaties tijd fors minder vruchtbaar zijn geworden. Ze zouden de helft minder sperma hebben dan hun opa. De oorzaak? Hun leefstijl en omgeving.

Wetenschapper Shanna Swan legt uit aan de BBC: "In 2011 onderzochten we de concentratie sperma bij mannen. Dat getal stond toen op 47 miljoen per milliliter sperma. 39 jaar eerder bedroeg dit 99 miljoen per milliliter. Dat is een daling van meer dan een procent per jaar.”

Zakt het cijfer onder de 40 miljoen dan wordt het volgens de wetenschapper ineens een stuk moeilijker om kinderen te krijgen. Maar niet alleen mannen, ook vrouwen zouden minder vruchtbaar worden. Ongezond leven zou meespelen, zoals weinig sporten, veel stress en ongezond eten. En ook de omgeving is debet aan de verminderde vruchtbaarheid, denkt Swan.

"De chemicaliën die gebruikt worden in onze omgeving en producten zijn schadelijk”, zegt ze. "Bepaalde laagjes die we over producten doen zijn zorgwekkend. Denk aan antiaanbaklagen of een waterdichte laag op een jas”, vertelt de wetenschapster. "Ook slecht zijn de chemicaliën die plastic zacht maken. Ook wel ftalaten genoemd.”

Ze spreekt van een vruchtbaarheidscrisis en roept vooral mannen op om gezonder te gaan leven, zodat hun spermakwaliteit omhoog gaat.