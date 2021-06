Nederland kan zich komend najaar schrap zetten voor een grote griepgolf. En corona blijft ook. Daarvoor waarschuwt viroloog Louis Kroes van het LUMC in De Telegraaf

Vanwege de lockdown is griep al anderhalf jaar zo goed als afwezig. „In de jaren ervoor was het soms al zwaar voor de zorg als het een heftig griepseizoen was. We gaan oplevingen zien van het coronavirus als de seizoensinvloed verandert en men weer naar binnen gaat. Maar daarbovenop gaat een griepgolf komen.”