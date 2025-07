Ooit komt er een eind aan het heelal en wetenschappers weten nu wanneer dat is

Al zolang mensen naar de sterren kijken, vragen we het ons af: blijft het heelal voor altijd uitdijen of komt er ooit een einde aan alles? Een nieuwe studie van onder andere Cornell University en de Shanghai Jiao Tong University denkt het antwoord te weten en het is verrassend concreet.

Volgens het onderzoek zal ons heelal eindigen in een zogeheten Big Crunch, een soort omgekeerde oerknal waarbij alles ineenstort. Dat gebeurt waarschijnlijk over zo’n 33,3 miljard jaar. Aangezien het universum nu 13,8 miljard jaar oud is, betekent dat dat we nog ongeveer 20 miljard jaar te gaan hebben.

Tot nu toe gingen veel wetenschappers ervan uit dat het heelal voor eeuwig zou blijven uitdijen, steeds kouder en leger wordend. Maar dit onderzoek laat iets anders zien. De sleutel ligt bij donkere energie, de mysterieuze kracht die het heelal uit elkaar lijkt te duwen. Lange tijd dachten we dat deze kracht constant was. Maar als het klopt dat donkere energie in de loop van de tijd verandert – en dat denken deze onderzoekers – dan kan de uitdijing van het universum vertragen, stoppen en uiteindelijk omslaan in een krimp.

Maximale grootte

De onderzoekers gebruikten gegevens van grote astronomische projecten zoals de Dark Energy Survey. Ze kwamen uit op een model waarin het heelal over zo’n 7 miljard jaar zijn maximale omvang bereikt: ongeveer 70 procent groter dan nu. Daarna begint het langzaam in te storten om uiteindelijk compleet te verdwijnen in een onvoorstelbaar klein en heet punt.

De zon is dan allang gestorven en onze Melkweg is al samengegaan met de Andromedanevel. Maar de wetenschappers geven zelf toe dat er nog veel onzekerheid is. De aannames in het model zijn speculatief en het is mogelijk dat het universum toch voor eeuwig blijft bestaan.

Wat deze studie vooral bijzonder maakt, is dat de voorspelling testbaar is. De komende jaren komen er nieuwe telescopen en missies die meer duidelijkheid kunnen geven over het gedrag van donkere energie. En wie weet: misschien weten we dan eindelijk hoe alles zal eindigen.