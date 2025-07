Pamela Anderson: "Anti-aging is een leugen,"

Pamela Anderson heeft het niet leuk gevonden dat ze een sekssymbool was. In een recent interview in de podcast "How To Fail With Elizabeth Day" heeft Pamela Anderson zich openhartig uitgelaten over haar complexe relatie met haar imago als sekssymbool. De 58-jarige actrice, die wereldberoemd werd door haar rol als C.J. Parker in Baywatch (1992-1997), vertelt dat ze het "niet leuk" vindt om een sekssymbool te zijn.

"Ik vind het niet leuk om een sekssymbool te zijn," aldus Anderson. "Het is een hellend vlak wanneer je jezelf zo naar de wereld presenteert." Deze uitspraak markeert een diepgaande reflectie op haar jarenlange carrière, waarin ze vaak werd gereduceerd tot een seksueel object.

Transformatie naar Authenticiteit

De afgelopen jaren heeft Anderson een opmerkelijke transformatie doorgemaakt. Sinds 2023 verschijnt ze regelmatig zonder make-up op evenementen, een bewuste keuze die een krachtige boodschap over zelfacceptatie uitdraagt. Deze beslissing kwam voort uit het overlijden van haar make-upartiest Alexis Vogel in 2019.

"Het kan soms zelfs eng zijn, als ik geen make-up draag op deze leeftijd," bekent Anderson. "Ik wil mezelf uitdagen en mezelf op verschillende manieren presenteren, want vrouwen zijn heel veel dingen. We zijn niet alleen een wild dier tussen de dekens."

Anderson heeft een fundamentele verschuiving gemaakt in haar kijk op authenticiteit. "Er is schoonheid in zelfacceptatie, imperfectie en liefde," verklaart ze. Deze filosofie heeft haar een gevoel van bevrijding gegeven dat ze jaren had gemist.

In 2024 maakte ze een comeback met de film "The Last Showgirl," waarbij ze lovende kritieken ontving. Anderson's keuze om zonder make-up te verschijnen heeft anderen geïnspireerd om een meer natuurlijke benadering van schoonheid te omarmen.

"Anti-aging is een leugen," stelt Anderson. "Ik noem het liever life-ing dan aging." Haar transformatie toont aan dat echte schoonheid ligt in het accepteren van wie je werkelijk bent.