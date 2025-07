Deze slimme ChatGPT-truc maakt pakken voor je vakantie kinderspel

Vergeet je altijd iets essentieels wanneer je op vakantie gaat? Een ChatGPT-prompt van een Redditgebruiker helpt reizigers nu bij het samenstellen van de perfecte paklijst, op maat gemaakt voor hun specifieke reis.

De prompt, ontwikkeld door Reddit-gebruiker EQ4C, transformeert ChatGPT in een persoonlijke reisassistent Door simpelweg de instructies te kopiëren en je reisgegevens in te voeren, krijg je een gedetailleerde checklist die specifiek is afgestemd op jouw reis.

Het systeem vraagt naar je leeftijd, geslacht, bestemming, reisduur, klimaat en het type reis. Op basis van deze informatie categoriseert de AI je vakantie als zakelijk, avontuurlijk, romantisch, familie of leisure. Vervolgens stelt het een complete paklijst samen die verder gaat dan de gebruikelijke algemene tips

Wees specifiek

ChatGPT analyseert het verwachte weer, terrein en activiteitenniveau van je bestemming. In plaats van vaag "schoenen" voor te stellen, specificeert het bijvoorbeeld "waterdichte wandelschoenen". Voor kleding geeft het advies over laagjes kleding, slaapkleding en zelfs business-casual outfits voor chique restaurants.

De gegenereerde lijst wordt overzichtelijk ingedeeld in zeven categorieën: kleding, schoeisel, toiletartikelen en verzorging, technologie en accessoires, comfort en gezondheid, documenten en geld, en extra's. Elke categorie wordt voorzien van een korte uitleg waarom die items belangrijk zijn. Voor bestemmingsspecifieke items denkt het aan zwemkleding, camera-apparatuur, wandelstokken of stekkeradapters.

Het systeem voegt zelfs een vergeten item toe dat de meeste reizigers over het hoofd zien, gebaseerd op het reisprofiel. Dit kan gaan van een powerbank voor techliefhebbers tot anti-muggenspray voor tropische bestemmingen.

Zoveel mogelijk details

Een belangrijke kanttekening is dat de prompt alleen zo goed is als de informatie die je zelf deelt. Hoe meer details je verstrekt over je reis, accommodatie en geplande activiteiten, hoe nauwkeuriger en nuttiger de paklijst wordt.